Joven se hizo tatuaje, no le gustó y se lo sacó con un rallador de queso [VIDEO]

Insólito. En las redes sociales vienen circulando imágenes virales de un joven que al no gustarle su tatuaje, decidió retirárselo de una manera singular: con un rallador de queso. Su amigo compartió las fotografías a través Facebook, Twitter y otras redes. El hecho ocurrió en Mendoza, Argentina.

Las imágenes virales publicadas por el usuario @_Matycosta muestran cómo quedo la piel del joven tras el procedimiento torturoso. La respuesta de las redes sociales no se hizo esperar, alcanzando los 12 mil retweets y 60 mil ‘Me gusta’.

Las imágenes han sido rápidamente viralizadas a través de Facebook, Twitter y otras redes sociales. Muchos usuarios mostraron su asombro por la manera extraña de retirar su tatuaje, incluso, hubo comentarios negativos por el hecho. Sin embargo, el joven tuvo una razón para realizar este cuestionable acto: quería ingresar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

“Me hice el tatuaje y a la semana quise inscribirme para ingresar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Si bien en los requisitos de la web no aparece, me comentaron que no podía trabajar con tatuajes visibles”, dijo el joven con identidad desconocida.

Además del motivo de trabajo, el joven de 21 años explicó que el tatuaje no le gustó y decidió borrárselo para siempre.

"Soy muy detallista y no me había gustado cómo quedó el tatuaje. Entonces busqué en YouTube maneras de borrarlo. Primero probé con una piedra pómez, pero no obtuve resultados. Entonces continué con el rallador. Me dolió y sangró muchísimo. Tenía que vendármelo constantemente y colocarle desinfectante y antiséptico. A la semana fui a un hospital y me dieron la vacuna antitetánica” mencionó a Infobae.

El joven pidió no viralizar su rostro, ya que “tuvo sus razones y no quiere que piensen que está loco”. Además de las imágenes virales, se grabó un vídeo viral mostrando cómo quedo su brazo ante la ralladura del tatuaje.

