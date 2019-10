Joven sube a pasarela de ‘Coco Chanel', modelo se enfada y la baja del escenario [VIDEO]

No puedes perdértelo. Miles de personas en Facebook han estallado de risa, luego de ver un video viral que muestra el preciso momento en que una joven sube al escenario de una pasarela de ‘Coco Chanel’ para desfilar con las modelos. La muchacha pensó que había logrado una hazaña; sin embargo, Gigi Hadid se enojó y no dudó en bajarla. Este incidente está dando que hablar en las redes sociales, sobre todo en México, España y Estados Unidos. ¿Ya lo viste? Aquí te lo dejamos.

Según detalla La Vanguardia, la mujer que aparece en este video viral de Facebook se llama Marie Benoliel, una youtuber que quiso tener sus ‘5 minutos de fama’ y decidió colarse en el desfile de ‘Coco Chanel’ que se realiza por la Semana de la Moda de París, en Francia.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen miles de reproducciones en Facebook, la joven ya había planeado todo, ya que subió al escenario con un vestuario bastante similar al de las modelos, quienes ni se inmutaron cuando la vieron.

La que si no toleró que la youtuber se meta fue Gigi Hadid, quien se acercó a la mujer y le pidió amablemente que bajara del escenario. La joven no tuvo más opción que cooperar, algo que no pasó desapercibido para los espectadores.

De acuerdo a la publicación, no es la primera vez que la youtuber hace esto. Hace algunas semanas, se coló en otro desfile de la marca de lencería ‘Etam’. El video ya tiene miles de reproducciones en Facebook.

“Hubieramos preferido que no sucediera, pero no vamos a hacer un drama de ello”, señaló un portavoz de Coco Chanel a la agencia de noticias AFP. Por su parte, la youtuber ha publicado una recopilación de videos que muestran su ‘hazaña’.

Te dejamos el video viral que se volvió tendencia en Facebook y que tiene miles de reproducciones. No puedes perdértelo por nada del mundo.

Gato sube a prestigiosa pasarela, desfila y orina a espectadora

A través de Facebook se compartió el momento en que un travieso gato se cola en la prestigiosa pasarela de Christian Dior, que presentaba en Marruecos su nueva colección. El felino hizo de las suyas, desfiló e inclus se dio el gusto de orinarle a una de las espectadoras generando gran sensación en diversas redes sociales.

El inesperado ‘invitado’ de la pasarela de lujo hizo su aparición cuando varias modelos caminaban por el estrecho pasillo mostrando la nueva colección “Crucero” (Dior Cruise 2020).

El felino color gris con blanco recorrió lentamente y sin preocupación la pasarela por el que se había introducido por un costado de ella, ante la atenta mirada de decenas de espectadores que capturaron el graciosos momento. Te dejamos el video que se viralizó en Facebook.