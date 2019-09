Hombre ignora cruelmente a su perro y este hace ‘berrinche’ para llamar su atención [VIDEO]

Un video publicado en YouTube se ha vuelto viral y ha generado que miles de internautas queden enternecidos, pues muestra la insólita reacción que tiene un perro al darse cuenta que su dueño lo está ignorando a propósito. La divertida grabación no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

En YouTube y otras plataformas de Internet se puede ver todos los días miles de videos en donde diversos animales y sus dueños son los principales protagonistas. En algunas ocasiones estas escenas suelen ser emotivas y conmovedoras, mientras otras son divertidas y provocan toda clase de reacciones como en este clip.

En los primeros segundos del video que se hizo viral se aprecia como un perro labrador se acerca hacia su dueño para jugar con él, sin embargo, al pararse a su costado nota que lo está ignorando mientras ve un programa en la televisión. Instantáneamente el animal hace hasta lo imposible para llamar la atención de su amo.

El hombre, quien decidió realizar un experimento para conocer la reacción de su perro al serle indiferente, se mantiene firme con su decisión, pues pese a que su mascota ladra en repetidas ocasiones e incluso llora para que le haga caso, el sujeto no cede.

Mira el video viral de YouTube

Ya en los instantes finales del video que se hizo viral en YouTube el señor acaricia al labrador tiernamente, y este al percatarse que por fin le prestan atención se abalanza sobre su dueño en busca de más cariño. El clip ha logrado obtener más de 500 mil vistas en cuestión de horas generando todo tipo de reacciones entre miles de cibernautas.

Algunos de los comentarios más destacados de la publicación fueron: “El perro trata de decirle a su amo algo como ‘¿Acaso ya no me quieres más?’”, “¿Alguien más quiere entrar al video y acariciar al perrito o soy solo yo?”, “Qué lindo perrito, yo no tendría corazón para ignorarlo”, entre otros.