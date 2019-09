Conductor casi atropella a perro ‘imprudente’, toca claxon y can hace lo impensado [VIDEO]

Nadie se lo imaginaba. Una cámara de seguridad instalada en un ‘pueblito’ de Tailandia captó la curiosa escena en que un perro callejero casi es atropellado por el conductor de una camioneta, luego de quedarse dormido en medio de la pista. La grabación viral de YouTube registró la escena en que el chófer tocó el claxon para desalojar al can, pero fue ‘troleado’ de la peor forma.

Luego de frenar intempestivamente para no atropellar al perro ‘dormilón’, el conductor tocó la alarma de su auto para despertarlo, sin imaginar que el can se movería solo unos cuantos metros para volverse a recostar en medio de la pista. El video de YouTube se convirtió en tendencia, especialmente en México, España y Estados Unidos.

Vergonzoso momento

El perro ‘perezoso’ se negó a moverse de la pista, mientras el hombre intentaba estacionar su auto; por tal motivo, no dudó en tocar el claxon para asustarlo y desalojarlo del lugar. Sin embargo, el can prefirió ‘trolearlo’ de la peor forma cuando se levantó y se estiró como si estuviera a punto de moverse, luego cayó rendido en el suelo y bloqueó la carretera.

En el video viral de YouTube sacó a relucir cuando la esposa del conductor se bajó de su vehículo y cargó al perro hacia la vereda antes que el conductor lograra por fin estacionarse en la pista. “Ese perro es bien vago, ya que le gusta dormirse en el concreto cuando estamos afuera y por eso no logramos estacionar el auto con tranquilidad”, comentó el hombre.

Mira el video viral de YouTube:

La grabación viral fue compartido en YouTube por la página “Prensa viral”, el cual acumuló 472 reproducciones, 100 compartidos y 200 comentarios. “Realmente este perrito me hizo el día con su comportamiento”, “ese can ocioso no quiere mudarse a ningún lado”, “a los humanos no les quedó más remedio que cargarlo en los brazos”, escribieron los usuarios en las redes sociales.