Google Translate: traductor ‘trolea’ a The Beatles con polémico resultado y desata la ira de miles de fans [FOTOS]

Google Translate volvió a generar polémica en redes sociales luego que un usuario escribió The Beatles en el traductor y este arrojó un peculiar resultado sobre la popular banda británica. Miles de fanáticos de los ‘Fab four’ estallaron del enojo tras leer el inesperado mensaje y las imágenes no tardaron en hacerse tendencia en diversos países.

Gracias a unas capturas de pantallas compartidas en Facebook por un joven, se dio a conocer como Google Translate ‘troleó’ de la peor manera al grupo musical de Liverpool que tuvo su apogeo en los años 60. ¿Qué sucedió? Un usuario, seguidor de Paul Mccartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, intentó traducir el nombre de la banda sin presagiar lo que terminaría hallando.

Nuevamente el famoso traductor de Google vuelve a ser el centro de atención en distintas redes sociales. Esta vez por cometer un error al traducir ‘The Beatles’, pues si coloca el nombre de la legendaria banda obtendrás un resultado bastante inusual.

Un muchacho aprovechó que Abbey Road, uno de los discos más populares de la banda, cumplió 50 años desde su lanzamiento para hacer toda clase de búsquedas relacionada a ellos. Cuando trató de hacer un experimento con diferentes idiomas en Google Translate se llevó la sorpresa de su vida.

“Los Beatles fueron”, es el mensaje que lanzó la popular aplicación al intentar traducir el nombre de The Beatles del urdu al español. Es importante resaltar que esta no es la primera vez que la herramienta de Google comete esta clase de errores.

Desde hace algunos meses atrás se reveló que al igual que en esta ocasión Google Translate cometió errores al intentar traducir el nombre de artistas como Mia Khalifa, Camilo Sesto, Shakira, Thalia, entre otros personajes.

En la parte superior podrás revisar las capturas de pantalla del insólito mensaje que arrojó Google Translate al colocar ‘The Beatles’ en su interfaz.