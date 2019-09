Su vecina no lo deja entrar a fiesta y él se pone a bailar afuera de la casa [VIDEO]

Un intrépido hombre ha desatado miles de carcajadas en Facebook y otras redes, luego de que se difundiera un hilarante video que muestra el singular episodio que protagonizó afuera de una fiesta de su barrio, luego de que sus vecinos le negaran la entrada.

La divertida escena quedó registrada por algunos de los asistentes de la celebración y se ha hecho viral en Facebook durante las últimas horas.

En las imágenes, que ya tienen más de un millón de reproducciones en Facebook, se observa al protagonista del clip bailando afuera del local de una fiesta, mientras los invitados integrantes de una familia bailan y celebran entre ellos sin notar la curiosa presencia del sujeto.

Como se ve en el clip viral de Facebook, el hombre empieza a bailar con gran entusiasmo afuera del lugar donde se realiza la celebración, como si se tratara de uno de los invitados más de la fiesta, quienes observa a través de una reja.

La difusión de las imágenes no tardó en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes no dudaron en compartir las imágenes destacando el buen humor y la personalidad del hombre protagonista del clip, quien, pese a no ser un invitado de la fiesta, bailó y se divirtió, al parecer, mucho más que los asistentes, señalaron algunos internautas.

PUEDES VER Cazador se enfrenta a letal serpiente para explicar por qué atacan a los humanos [VIDEO]

Mira el video viral

En tanto, otros usuarios de Facebook se burlaron del hombre, señalando que quizá sus vecinos le negaron la entrada para que no arrase con la bebida de la fiesta.