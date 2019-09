Equipo de fútbol infantil se graba corriendo hacia su trofeo, uno se tropieza y cometen blooper grupal [VIDEO]

Un grupo de niños ganaron un campeonato de fútbol y para celebrar decidieron grabarse corriendo hacia el trofeo, como lo suelen hacer los equipos profesionales cuando obtienen algún título importante; sin embargo, estos pequeños terminaron cometiendo un ‘blooper’ grupal que se viralizó en Facebook y que provocó la risa de miles de cibernautas en Estados Unidos, México y España.

Memeflix, la página de Facebook que publicó el video, no brindó muchos detalles sobre este viral, por lo que no se sabe su procedencia; sin embargo, eso no impidió que las imágenes se volvieran tendencia en las redes sociales, ya que miles de cibernautas no tardaron en compartirlas con sus amigos.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 23 millones de reproducciones en Facebook, los niños se encontraban a varios metros del trofeo del primer lugar y todos se grabaron corriendo hacia él.

Sin embargo, el arquero de este equipo terminó tropezándose con sus propios pies y provocó que uno de sus compañeros caiga sobre el trofeo, quebrándolo en dos pedazos, como puede verse en el video de Facebook.

Las reacciones a este video fueron diversas, algunos usuarios de Facebook no pudieron aguantar la risa, mientras que otros se apiadaron el niño que quedó tendido en el piso, debido a que se había lastimado al caer sobre el trofeo.

“Pobre niño, al menos nadie le quitará haber ganado la final”, “Lo que más me gusta es la canción de Titanic”, “Ojalá no se haya golpeado muy duro”, son algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron en este video viral.

Te dejamos el video viral publicado en Facebook que se ha vuelto tendencia en las redes sociales.¿Ya lo viste? no puedes perdértelo por nada del mundo.