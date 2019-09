Chica intenta hacer sexy pose frente a cámara y su perro la deja en ridículo [VIDEO]

Una joven protagonizó un divertido blooper que ha desatado miles de carcajadas en Facebook y otras redes, luego de que se difundiera un video del gracioso momento que pasó cuando fue interrumpido de la peor manera por su perro mientras intentaba hacer una grabación luciendo su atuendo.

En las imágenes, que ya tienen más de dos millones de reproducciones, se observa a la joven posando frente a la cámara para empezar a grabar su video, sin imaginar que su enorme perro entraría en escena y la dejaría en ridículo frente a todos sus seguidores.

Y es que, como se ve en la grabación viral de Facebook, justo cuando la chica protagonista del clip está a punto de empezar su grabación, su perro entra intempestivamente y se lanza contra ella, empujándola y haciéndola caer contra el mueble.

Ante la agresiva reacción de su mascota, la joven solo atina a reclamarle desconcertada por su sorpresiva conducta, ante la mirada sumisa del perro, que solo voltea la cara cuando la joven le pregunta lo que había pasado.

Las imágenes, no tardaron en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes no dudaron en compartir el clip señalando que quizá el can solo buscaba un poco de atención de parte de la joven, mientras que otros indicaron que solo buscaba jugar con ella.

Mira el video viral





“Y esa es una de las razones por las que realmente amo a los animales, pero en este, caso: los perros”, comentó una de las usuarias de Facebook luego de ver el video.