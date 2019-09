Cazador se enfrenta a letal serpiente para explicar por qué atacan a los humanos [VIDEO]

Un impactante video de Facebook ha sorprendido a cientos de usuarios en las redes, al mostrar la inusual escena que protagonizó un cazador de serpientes para mostrar a sus seguidores y a la gente el curioso momento por el que los venenosos reptiles atacan a los humanos.

El singular episodio quedó registrado en extraordinario video grabado por el mismo cazador de serpientes durante su demostración y se ha hecho viral en Facebook y otras redes.

En las imágenes, que ya tienen más de un millón de reproducciones en Facebook, se observa al cazador de serpientes interactuando con una venenosa cobra mientras va explicando paso a paso, la defensiva conducta que adoptas este tipo de víboras cuando se sientes acechadas por humanos.

Como se ve en la grabación viral de Facebook, el hombre se acerca lentamente a la cobra y esta levanta inmediatamente la cabeza y adopta una postura defensiva contra el cazador de serpientes, quien sigue grabando al animal cautelósamente sin hacer muchos movimientos.

Tal como dice el cazador de serpientes y autor de este video viral de Facebook, estos letales reptiles adoptan una postura defensiva cuando se sienten invadidos por otros, especialmente, por los humanos, pues al sentirlos cerca, sienten que las van a matar y es ahí cuando usan su veneno como mecanismo de defensa.

Mira el video viral

En el clip viral de Facebook, se observa a la cobra frente a frente al cazador por un buen rato, hasta que el animal se percata de que no le van a hacer daño y se aleja por sí sola del cazador, quien intenta mantenerse quieto y no moverse mucho para no despertar el mecanismo de defensa de la serpiente y evitar ser atacado.