Bebé descubre que enorme araña caminaba por su brazo y tiene insólita reacción [VIDEO]

Un valiente bebé se ha robado el corazón de miles de usuarios de Facebook, luego de que se compartiera un video en el que reveló la inesperada reacción que tuvo al sentir que una araña recorría su cuerpo.

Miles de usuarios de Facebook quedaron sumamente impactados ya que pese al gran tamaño del arácnido, el bebé reaccionó de la forma más insólita posible, por lo que dicho video se hizo tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

Un increíble video compartido en el portal Caters News de Facebook ha dejado sin palabras a miles de usuarios, puesto que nos reveló la insólita reacción que tuvo un bebé de solo algunos meses de edad al sentir que una araña se posó sobre su brazo y decidió caminar por todo su cuerpo.

Si bien existen muchas personas que tienen temor a este tipo de insectos, este bebé valiente no dudó en observar cómo el insecto caminaba por su cuerpo y además se animó a tocarlo con sus manos como si se tratara de un animal indefenso. Las escenas de este insólito acto se hicieron virales en Facebook, red social en la que el video logró alcanzar hasta la fecha más de 3.6 millones de reproducciones.

Y es que el bebé demostró ser muy valiente y solo atinó a ver con detenimiento el recorrido del arácnido, el cual no le hizo daño alguno puesto que no vio que iba a ser una amenaza para el. ¿No lo crees? Mira el siguiente video que te dejamos a continuación. Si eres aracnofóbico, no podrás creer la reacción de este pequeño niño.

Como podrás notar el pequeño se lució como todo un valiente y jamás sintió miedo frente a este arácnido, el cual caminó sobre su piel con total normalidad. La madre del bebé compartió dicha escena en Facebook y se ha viralizado en cuestión de horas.