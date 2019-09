Perro hambriento se hace el que no quiere pedir comida y tiene una dramática reacción [VIDEO]

Un gracioso perro ha desatado miles de carcajadas en YouTube y otras redes, luego de que se hiciera viral un hilarante video que muestra su singular comportamiento mientras acompañaba a su dueño mientras este cenaba.

El gracioso episodio fue captado en una graciosa grabación que se ha hecho tendencia durante las últimas horas, y que, según los usuarios de YouTube, demuestra que “los perros también tienen su orgullo”.

En las imágenes, que ya tienen más de 122 000 reproducciones en YouTube, se observa al can protagonista del clip al costado de su dueño, quien se encuentra viendo televisión desde un mueble con una bandeja llena de comida sobre las piernas y pasando de un buen momento junto a su mascota, que no parece estar disfrutando como él.

Y es que, como se ve en el video viral de YouTube, el perro quiere probar un bocado de la gran cena de su dueño, sin embargo, no se atreve a pedirle, y, por el contrario, muestra una conducta “orgullosa” frente a este.

En la grabación viral, se observa al can mirando fijamente los alimentos de la bandeja de su dueño mientras come, pero cuando este voltea cada cierto tiempo para verlo, el animal voltea rápidamente su cabeza y direcciona su trompa hacia arriba, como si tratara de disimular su antojo por la comida de su amo.

Mira el video viral:

La difusión de las imágenes no tardó en hacerse viral en las redes, desatando diversos comentarios y reacciones por parte de los usuarios de YouTube, quienes no tardaron en compartir el gracioso video, destacando la conducta “orgullosa y modesta” del can.