Google Translate ‘trolea’ a Kate del Castillo y fans se enojan con curioso resultado [FOTOS]

Google Translate volvió a hacer de las suyas; esta vez, Kate del Castillo fue ‘troleada’ de la peor forma, luego que un usuario escribiera su nombre en el traductor, sin imaginar que recibiría un curioso mensaje que desataría la indignación en miles de usuarios. El controvertido ‘fail’ se convirtió en tendencia, especialmente en México, Estados Unidos y España.

Por si no lo sabes, la herramienta de Google Translate suele cometer repetitivos ‘fails’ con los nombres de algunos artistas famosos. Esta vez, el controvertido traductor arrojó un insólito mensaje al escribir el nombre de la actriz de 46 años. El incidente despertó la furia de los seguidores de Kate del Castillo, quienes no dudaron en compartir en las redes sociales, donde miles mostraron su rechazo.

Como es costumbre, Google Translate volvió a estar en el ojo de la tormenta, luego un usuario hiciera público el ‘troleo’ de la aplicación hacia la protagonista de “La Reina del Sur”, Kate del Castillo. ¿Cuál resultado? Si eres curioso y colocas el nombre de la actriz podrás obtener un resultado muy curioso.

Kate del Castillo se hizo conocida por su papel principal en la telenovela Muchachitas para Televisa en 1991. Luego, continuó su carrera en cine y televisión en América Latina. En 2011, ganó el reconocimiento del Castillo en los Estados Unidos para la reproducción de los papeles principales en La “Reina del Sur” y Netflix con la “Ingobernable”.

“Puppy Heart Costello”, fue el resultado que arrojó Google Translate al intentar traducir el nombre de Kate del Castillo de Urdu a Español. Cabe resaltar, que este terrible error no es la primera vez que el traductor comete al realizar su función.

Entre las víctimas se encuentran los artistas como Mia Khalifa, Camilo Sesto, Shakira y Thalia; sin embargo, esta vez le tocó el turno a Kate del Castillo, quien hace poco arremetió contra un periodista por llamarla “amor” a su salida del aeropuerto.

¿Quieres ver el terrible ‘fail’ de Google Translate? Solo tienes que deslizar la imagen principal hacia la izquierda, el cual despertó todo tipo de reacciones de parte de sus miles de seguidores.

