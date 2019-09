Google Translate: Celia Lora es víctima de traductor con extraño mensaje y fans la defienden [FOTOS]

Google Translate regresó a la carga convirtiendo en su última víctima a la controvertida Celia Lora, la hija del roquero Alex Lora, quien hace unos días, fue detenida en Playa del Carmen por supuestamente querer subirse a un vehículo que no era de ella y alterar el orden. Un usuario escribió su nombre en el traductor, sin imaginar el polémico resultado que se viralizó en México, España y Estados Unidos.

Como se sabe, la herramienta de traducción Google Translate tiene la costumbre de cometer algunos ‘fails’ con los nombres de personajes reconocidos. En esta oportunidad, el polémico traductor lanzó un insólito mensaje al escribir el nombre de la modelo.

Después del escándalo, Celia Lora volvió a estar en el ojo de la tormenta por la culpa de Google Translate, luego que usuario escribiera su nombre en el traductor, sin imaginar que la aplicación la ‘trolearía’ de la peor forma. ¿Cuál fue el resultado? Sigue leyendo esta nota y entérate del curioso resultado.

A través de Instagram, Celia Lora es toda una influencer, ya que sus fotografías dan que hablar por sus atrevidos desnudos y por su participación en la revista Playboy en 2017. Sin embargo, la hija del roquero Alex Lora no se cansa de hacer noticia como su reciente arresto en una playa.

“Yo salí de este lugar con un amigo, en bikini por supuesto. Me agarraron los policías y me empezaron a pegar. Yo nunca había tenido ese sentimiento en el momento en que estaba en la carceleta y en bikini pensé ‘me van a violar’, por dios que eso pensé”, comentó.

Entre las víctimas se encuentran los personajes como Mia Khalifa, Camilo Sesto, Shakira y Thalia; sin embargo, esta vez le tocó el turno a Celia Lora, quien temió por su integridad física en el momento de su arresto.

¿Quieres ver el terrible ‘fail’ de Google Translate? Solo tienes que deslizar la imagen principal hacia la izquierda para ver el polémico resultado que desató todo tipo de reacciones de parte de miles de seguidores.

