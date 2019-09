Peruano lanza versión en inglés de ‘Me emborracho por tu amor’ y causa furor en las redes [VIDEO]

En Facebook se ha compartido un video que se ha vuelto viral y ha generado que miles de internautas estallen de risa, pues muestra a un joven peruano cantar una versión en inglés de ‘Me emborracho por tu amor’, una de las canciones más populares de Armonía 10. El divertido clip se hizo tendencia rápidamente en diversas redes sociales.

Un usuario de Facebook, llamado Elelo TC, fue quien realizó la publicación con el peculiar cover que se ha hecho popular por su traducción. “What a pain are you causing me with your lies, oh my love”, empieza cantando el muchacho con guitarra en mano.

“I want forget you but it’s imposible because I love you with all my heart”, continúa el peruano con una acertada pronunciación y entonación. Tras una estrofa más, finalmente llega al coro de esta cumbia, en la cual reemplaza el conocido “Me emborracho por tu amor, me emborracho”, por un “I get drunk for your love, I get drunk”.

El joven escribió en la descripción de la grabación que compartió en su cuenta de Facebook: “I get drunk for your love / Harmony 10 (Lo siento, amigos. Mucho tiempo ya en USA me ha afectado.)”.

Mira el video viral de Facebook

Esta particular versión de la famosa pieza musical de cumbia de Armonía 10 no tardó en generar todo tipo de reacciones entre miles de usuarios de esta y otras redes sociales. La mayoría elogió el ingenio y la buena voz del peruano, pero otros no estuvieron contentos con este cover.

Algunos de los comentarios más destacados en la publicación de Facebook fueron: “Muy buena versión de la canción y qué buen inglés”, “Qué rico, take out las ‘chelitas’”, “Qué buena, que lo lleven de una vez al Vivo x el Rock”, “No me convence, nada como la versión original”, entre otros.