Perro intenta capturar a pequeño conejo, pero este lo sorprende con su agilidad [VIDEO]

Un hecho que no olvidará. En Facebook se compartió un video viral que tiene como protagonista principal a un veloz conejo que evitó de todas las formas ser capturado por un pequeño perro y no dudó en jugarle una divertida broma.

Un joven, amante de los animales, se había encariñado con un conejo que se volvió en su engreído. Esta situación no fue del agrado de su querido can que dejaba en evidencia su molestia, pero no esperaba ser ‘troleado’ de la peor manera por su ‘enemigo’.

El perro de raza chihuahua aprovechó la ausencia de su cuidador para atacar al diminuto mamífero. Luego de unos minutos, su víctima se percató de sus intenciones y decidió darle una buena lección.

Como se aprecia en las imágenes de Facebook, el can se acercó con cuidado y lento hacia el conejo. Después, este lo dejó impactado con su velocidad al saltar y correr por los muebles colocados en la sala.

El dueño de los animales se alarmó al escuchar extraños sonidos y acudió a investigar siendo testigo de la inesperada escena protagonizada por sus mascotas. De inmediato, sacó su celular para grabar y subirlo a Facebook.

El chihuahua nunca se rindió ante su propósito persiguiendo a su rival por su hogar, mientras el pequeño mamífero daba rápidos brincos y pasaba encima. Al final, se rindió porque no podía competir con la agilidad del protagonista del viral de Facebook.

“Atrápame si puedes”, colocaron en la descripción de las imágenes de Facebook que fueron divulgadas por la página llamada Artemis 100, donde ya cuenta con más de 8 mil reproducciones y se convirtió en tendencia.