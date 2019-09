Chico ebrio llora desconsoladamente porque RBD no está en Spotify [VIDEO]

No lo soportó. Un joven ebrio se convirtió en blanco de burlas en Facebook, luego de que se difundiera un video que muestra la inesperada reacción que tuvo tras enterarse de que su grupo musical favorito no está en Spotify.

La insólita conducta del joven fue registrada en video por su grupo de amigos y se ha hecho viral en Facebook y otras redes sociales.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa al protagonista del clip renegando y llorando porque el grupo RBD no está en la famosa plataforma de música Spotify.

Tal como se ve en la grabación viral de Facebook, el joven le dice llorando a sus amigos que no puede entender la ausencia de RBD en la popular plataforma de música vía streaming. “RBD no está ni en Spotify, wey… y yo no entiendo por qué… Es que no tiene sentido… yo no sé por qué no están”, se le escucha decir al joven, quien les cuenta el drama a sus amigos mientras llora y se seca algunas lágrimas del rostro.

Tras su curiosa reacción por no encontrar la música de su grupo favorito en Spotify, los amigos del joven no pudieron evitar soltar algunas carcajadas burlándose de él, mientras grababan su desconsolado discurso para publicarlo en Facebook.

Mira el video viral





Las imágenes no tardaron en hacerse viral en las redes, desatando diversos comentarios y reacciones por parte de los usuarios de Facebook, quienes se burlaron de la conducta del joven y se identificaron con su drama, señalando que la música de varias bandas y grupos pasados aún no se encuentran en Spotify.