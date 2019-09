Google Translate: traductor se burla de Ana María Polo y enoja a fans de ‘Caso Cerrado’ [FOTOS]

La doctora Ana María Polo se acaba de convertir en la nueva ‘víctima’ de Google Translate, el polémico traductor online que se burló de la conductora de Caso Cerrado, lo que indignó a sus miles de seguidores en las redes sociales.

Por si no lo sabes, Google Translate suele cometer groseros errores de traducción cuando intentas traducir el nombre de algún personaje público, como deportistas, futbolistas, políticos, entre otros, la última víctima ha sido Ana María Polo.

Según el autor del hallazgo, que se volvió tendencia en las redes sociales, encontró una noticia sobre Ana María Polo, pero estaba en un idioma extranjero, así que decidió utilizar Google Translate para traducirla, sin imaginar lo que el traductor mostraría.

Como podrás apreciar en las imágenes, si escribes el nombre de la conductora de Caso Cerrado y eliges dos idiomas en específico, el polémico traductor muestra un resultado que se viralizó en las redes sociales y que indignó a los fans de Ana María Polo.

Lo más probable es que Google Translate decida corregir este nuevo ‘fail’, así que lo más probable es que desaparezca; sin embargo, aún quedan los pantallazos que confirman el garrafal error del traductor.

Si deseas saber los detalles de este tremendo error de Google Translate que involucra a Ana María Polo, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

