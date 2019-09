Ballena le roba cámara GoPro a un buzo y hace lo impensado antes de devolvérsela [VIDEO]

Un reciente video de YouTube ha causado sensación en las redes durante las últimas horas, al mostrar la insólita experiencia que vivió un buzo durante un recorrido en la bahía de Hammerfest, en Noruega, cuando fue sorprendida por una enorme ballena beluga que le arrebató un valioso objeto.

En las imágenes, que han sido compartidas por varios canales de YouTube, se observa el preciso momento en que el buceador Joachim Larssen llega hasta la bahía y es recibido por la enorme ballena beluga, conocida como ‘Hvaldimir’, que se acerca lentamente a su embarcación.

El hombre no dudó en captar el singular momento de la ballena y sacó su cámara Go Pro para sumergirla en el agua y poder captar imágenes cercanas del animal, sin presagiar que su peculiar ocurrencia no le saldría nada fácil, sino que, al contrario, estaría a punto de perder uno de sus objetos más valiosos.

Y es que, como se ve en el clip viral de YouTube, a medida que el kayakista va acercando la cámara para captar más de cerca de beluga, esta se ve atraída por el aparato y lo golpea cayendo al lecho marino. Pero ahí no acaba todo, ya que la criatura marina termina sorprendiendo al buzo cuando, en el momento menos pensado, le devuelve la cámara al buzo con unas rápidas imágenes del fondo marino.

Mira el video viral

La difusión del singular acontecimiento no tardó en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes destacaron la conducta de la beluga, señalando que, probablemente, le quiso mostrar la suciedad y la contaminación de su hábitat que se puede ver al momento en el que la ballena sumerge la Go Pro del buzo.