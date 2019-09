Las mejores frases para celebrar la llegada de la Primavera

Una de las estaciones más esperadas del año iniciará este lunes 23 de setiembre, con el equinoccio de primavera. La llegada de esta temporada se da con el florecimiento y los colores vivos, siendo el momento indicado para dedicar palabras y frases a esas personas especiales en tu vida.

El incremento de días soleados en esta estación propicia las actividades al aire libre, ya sea en parques o en plazas, y a pasar más tiempo junto a la pareja, amistades o familiares. Siendo una época vinculada con el amor y la alegría, puedes aprovechar para compartir estos mensajes en tus redes sociales.

Esta temporada del año ha inspirado a poetas, escritores, actores y músicos, quienes les han dedicado versos. Conoce en esta nota una lista de las mejores frases en referencia a la primavera, que puedes compartir con tus contactos.

“Mi amor no precisa fronteras; como la primavera no prefiere jardín”, Silvio Rodríguez

“Mientras haya en el mundo primavera, ¡habrá poesía!”, Gustavo Adolfo Béquer

“El invierno está en mi cabeza pero la eterna primavera está en mi corazón”, Víctor Hugo

“La primavera es la forma en que la naturaleza dice:” ¡Vamos de fiesta!”, Robin Williams

“La primavera es el momento de los planes y los proyectos”, León Tolstói

Así se vive la primavera en la ciudad Tarma. Foto: viajaraperu.com

“Si no tuviéramos invierno, la primavera no nos resultaría tan hermosa; si no tuviéramos tiempos de desasosiego, la prosperidad no nos resultaría tan bienvenida”, Anne Bradstreet

“Ah, primavera sin frontera y sin final, sin frontera y sin final, como los sueños…”, Anna Ajmátova

“Ningún invierno dura para siempre; no hay primavera que salte su turno”, Hal Borland

“En la primavera, al final del día, deberías oler a tierra”, Margaret Atwood

“El otoño llega temprano por la mañana, pero la primavera llega en el cierre de un día de invierno”, Elizabeth Bowen

La llegada de la primavera es el 23 de setiembre. Foto: Difusión

“La primavera es cuando la vida está en todo”, Christina Rossetti

“Doña Primavera de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo”, Gabriela Mistral

“Un optimista es la personificación humana de la primavera”, Susan J. Bissonette

“Sentirse enamorada le hace estar hermosa sin tener que esperar la primavera”, Paul Eluard

“El día en que el Señor creó la esperanza fue probablemente el mismo día en el que creó la primavera”, Bernard Williams