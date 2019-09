Perro se reencuentra con su dueño y su tierna reacción conmueve al mundo [VIDEO]

Lo más tierno que verás hoy. Una tierna escena entre un indigente y su perro ha conmovido a cientos de usuarios en Facebook, luego de que se difundiera un video en el que se ve el emocionante reencuentro que tuvieron luego de no verse durante varios días.

El emotivo momento quedó registrado en video por una de las personas que presenciaron el hecho y se ha hecho viral en Facebook durante las últimas horas.

En las imágenes, que ya tienen más de dos millones de reproducciones en Facebook, se observa el preciso momento en que el dueño del can, llega hasta el local donde se encuentra su perro de nombre boby y lo llama extendiéndole los brazos para que se acerque él. Un tierno gesto que el can no dudó en responder.

Y es que, como se ve en el clip viral de Facebook, el perro corre efusivamente hacia los brazos de su amo y salta de alegría al volverlo a ver, mientras que el hombre lo abraza cariñosamente correspondiendo las muestras de afecto del can.

La difusión del emotivo reencuentro no tardó en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones por parte de los usuarios de Facebook, quienes no dudaron en compartir el clip destacando el amor incondicional de los perros con sus amos.

Mira el video viral

“Wow, mira qué sano y bien cuidado está ese perro para tener un dueño sin hogar! Te muestra cuánto amor hay por su perro”. “A ese perro le importaría menos si ese hombre no tiene dinero o tiene todo el dinero del mundo. Es amado y feliz, y eso es todo lo que le importa a él también. Desearía que nosotros, como humanos, pudiéramos actuar de la misma manera hacia los nuestros”, escribió uno de los usuarios de Facebook luego de ver el video.