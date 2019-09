Mujer se rellena 15 veces los labios para que sean los más grandes del mundo y ahora luce así [FOTOS]

Increíble. En Facebook, miles de usuarios han quedado impresionados con una serie de fotografías de una mujer, quien se ha puesto relleno en sus labios más de quince veces, para que sean los más grandes del mundo. Las imágenes se han vuelto tendencia en los países de México, Estados Unidos, España, entre otros.

La vida de Andrea Emilova Ivanova, ha dado una vuelta de 180 grados, luego que decidiera obtener los labios más grandes del mundo. Su gran anhelo la ha llevado a ser popular en Facebook y otras redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores.

Las imágenes en Facebook de la joven búlgara de 22 años, se han vuelto viral, debido a que muestran sus prominentes labios luego que haya ido más de 15 veces a varias clínicas para rellenárselos.

La joven, que estudia filología alemana en Sofía, capital de Bulgaria, asegura que gracias a sus voluptuosos labios se siente más “feliz” con ella misma.

“Mis labios me gustan más que antes, y me siento muy feliz con ellos porque me veo más bonita con los labios más grandes, y en Bulgaria esto está muy de moda ahora", aseguró la joven.

Ella añadió que ha visitado “casi todas las clínicas de procedimientos estéticos en Sofía” y que se ha puesto “casi todo tipo de rellenos” en sus labios, que ya triplican su volumen original.

Las fotografías de Andrea en Facebook se volvieron virales, luego que algunos de sus 15 mil seguidores en Instagram compartieran sus fotos.

Si deseas ver las imágenes de Facebook, no dudes en revisar nuestra galería de arriba, donde podrás verlas todas.