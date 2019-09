Hombre enseña sorprendente truco para pelar decenas de papas en cuestión de segundos [VIDEO]

Un video compartido en YouTube se ha vuelto viral y ha causado el asombro de miles, pues muestra el asombroso truco que ideó un hombre para pelar decenas de papas en cuestión de segundos. El particular clip no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales, donde gran cantidad de usuarios no dudaron en probar este método.

Es un hecho que a la mayoría de personas les resulta complicado pelar papas, incluso si estas ya están cocidas. Por este motivo, muchos han pensado en diversas maneras de hacer esta tarea más sencilla, sin embargo, el modo para realizarlo de un modo más rápido y menos tedioso fue difundido en este video que se hizo viral en YouTube.

En el popular clip se puede apreciar como un sujeto prepara todos los elementos que utilizaría para la labor, entre ellos un taladro, una escobilla de balo, una cubeta de plástico, una olla de cocina y decenas de papas crudas sin pelar dentro de una bolsa.

Tras esto, el protagonista procede a arrojar todos los tubérculos al interior del balde blanco, inmediatamente después se puede apreciar cómo ha unido el utensilio para el inodoro junto al taladro, el cual coloca dentro del recipiente para que comience a girar a gran velocidad mientras echa grandes cantidades de agua con una manguera.

Mira el video viral de YouTube

Después de hacer durante unos pocos segundos, finalmente se detiene y deja ver como todas las papas que colocó en la cubeta quedaron perfectamente peladas. Este video no tardó en hacerse viral en YouTube generando todo tipo de reacciones entre miles de cibernautas.

Algunos de los comentarios más destacados en la publicación fueron: “Qué increíble truco, sin duda alguna lo probaré en algún momento”, “Y yo pelando las papas con la mano con un cuchillo todo el tiempo”, “Qué trucazo, me soluciono la vida”, entre otros.