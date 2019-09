Hombre baña a feroz puma en su ducha, sin imaginar que felino caería rendido [VIDEO]

Mortal encuentro. A través de YouTube, un video viral sacó a relucir la valentía de un hombre a la hora de asear a un puma salvaje en la comodidad de su ducha. ¿Qué pasó? Como se puede apreciar en las imágenes, ambos personajes comparten un estrecho vínculo que se fue replicando en las redes sociales de México, España y Estados Unidos.

Como si fuera un tierno ‘gatito’, el hombre metió al feroz puma en una ducha y con la ayuda de una esponja con jabón untó todo su cuerpo. Sin embargo, lo que provocó el asombró de miles de usuarios en YouTube fue el pacífico comportamiento del felino al verse sumergido en un pozo de agua.

La historia de “Messi”

Una pareja rusa viven con un puma llamado “Messi” al que lograron domesticar durante 9 años. Alexandr Dmitriev, propietario del puma, asegura que el animal se entrena cuatro veces a la semana y no muerde. En cuanto a su rutina de baño, el sujeto lo realiza dos veces al día y solo consume carne.

Con el transcurrir de los años, el hombre constantemente publica fotos y videos de “Messi” en YouTube durante sus diversas actividades cotidianas, donde se demuestra que es bastante dócil. “Le gusta cuando lo acarician”, señala Dmitriev, quien revela que a su otro gato, un Sphynx, no le agrada el puma y lo golpea con sus patas.

Según el propietario, la convivencia de su familia con el puma ha resultado ser muy exitosa, pero recomienda al público no hacer lo mismo. “Sinceramente, no recomendamos tener un puma en casa. ¡Es muy peligroso! Messi es único, no lo repitas”, puntualizó.

Mira el video viral de YouTube:

A cuatro años de su existencia, la página de “Messi” ha acumulado más de 538 mil seguidores y al canal de YouTube, más de 155 mil suscriptores. “¡Qué belleza, me alegra ver que está bien cuidado y amado. ¡Puedo ver el amor en sus ojos!”, “¡Messi tiene ojos increíblemente hermosos e inteligentes”, se puede leer en las redes sociales.