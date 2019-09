Perro se niega a abandonar a su amigo atropellado y se queda a su lado por tres horas [VIDEO]

“Un claro ejemplo de amistad y fidelidad”. Esto es lo que comentaron varios usuarios de Facebook, luego de ver un video que muestra la conmovedora conducta de un perro al permanecer en la mitad de una autopista resguardando el cadáver de su amigo que acababa de ser atropellado.

En las imágenes, que ya tienen cientos de reproducciones en Facebook y otras redes, se observa al can parado en una transitada avenida de la ciudad de Kaili (sur de China), al costado de otro cachorro tirado en la congestionada vía.

Según indicaron a Daily Mail algunos testigos del incidente, el perro protagonista del clip viral corrió entre los carros que transitaban la vía para proteger el cuerpo de su compañero. Asimismo, indicaron que, pese al peligro que corría, el can no abandonó el lugar por ningún momento y ladró varias veces intentando llamar la atención para recibir ayuda.

“El perro caminó alrededor de su amigo en círculo sin parar. Fue desgarrador”, declaró una de las personas testigos del hecho al medio citado.

Daily Mail informó que el perro estuvo alrededor de tres horas en medio de la pista, hasta que llegaron unas personas y alzaron el cuerpo del perro atropellado.

Los testigos también manifestaron al medio británico que ambos perros eran muy unidos y jugaban juntos en un vecindario.

Mira el video viral

Las imágenes no tardaron en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones en Facebook y Twitter, donde destacaron la lealtad del can que, incluso, arriesgo su vida por no abandonar a su amigo.