Google Translate ‘trolea’ a novia de Cristiano Ronaldo y fanáticos de la ‘Juventus’ enfurecen [FOTOS]

Un nuevo ‘fail’. Google Translate volvió a estar en el ‘ojo de la tormenta’, en esta ocasión, el polémico traductor online se burló de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, lo que provocó que miles de fans del futbolista portugués manifestaran su enojo. ¿Qué pasó exactamente? Sigue leyendo y lo sabrás.

El autor del hallazgo, quien aseguró ser fanático de Georgina Rodríguez, se encontraba buscando información sobre la novia de Cristiano Ronaldo, hasta que le causó curiosidad hallar un artículo con un raro idioma extranjero y decidió usar Google Translate para traducirlo, sin imaginar lo que ocurriría.

El joven tradujo el texto en su totalidad y notó que todo estaba traducido correctamente, pero se detuvo en un detalle que llamó su atención y que estaba relacionado con el nombre de Georgina Rodríguez. Según el traductor de Google Translate significa “Jorjina Rodriges”, cuyo error no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantienen una relación desde mediados de 2016 y quien es madre de su cuarto hija, la pequeña Alana Martina. Además, el deportista manifestó que tiene planes de matrimonio con su pareja, aunque no serían a corto plazo. “Sí claro, que nos vamos a casar, pero no ahora. Es el sueño de mi madre. Por eso un día lo haremos. ¿Por qué no?”, manifestó.

Como podrás notar en nuestra galería, si escribes Georgina Rodríguez en Google Translate y lo traduces al idioma uzbeco, la aplicación más utilizada del mundo muestra el controversial resultado que nadie hubiera imaginado.

Según Google Translate, el nombre de Georgina Rodríguez lo transformó en una frase con evidentes faltas ortográficas. Si quieres ver el nuevo ‘fail’ solo tienes que deslizar la imagen principal hacia la izquierda.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.