Google Translate traduce Germán Valdés ‘Tin Tan’ y fans de cómico se ríen con curioso mensaje [FOTOS]

Curioso hallazgo. Miles de seguidores del cómico Germán Valdés jamás imaginaron que su actor favorito sería ‘troleado’ de la peor forma por Google Translate, cuyo irónico resultado arrancó miles de carcajadas en las redes sociales. El mensaje dio la vuelta al mundo y se convirtió en tendencia, especialmente en México, España y Estados Unidos.

Como se recuerda, el artista mexicano conocido como “Tin Tan” interpretó más de un centenar de películas de la época dorada del cine y entre sus versátiles características se encontraba el canto, la actuación y el doblaje de filmes.

Un día como hoy, Germán Valdés nació, pero en 1915, en la ciudad de México. Su padre trabajaba en la aduana y fue trasladado al puerto de Veracruz primero, y después a Ciudad de Juarés cuando el futuro “Tin Tan” era adolescente. Este hecho entusiasmó a sus miles de fanáticos, quienes se llevaron tremenda sorpresa al descubrir el error de Google Translate.

Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo tuvo ocho hermanos, entre ellos tres que también se dedicaron a la interpretación como Ramón Valdés, conocido por interpretar a don Ramón en el programa ‘El Chavo del Ocho’.

El mensaje que arrojó Google Translate fue considerado como cómico por los seguidores del actor, el cual fue “Germán mense foetum gestare” en el idioma latín al español. De inmediato, realizaron varias capturas a la aplicación para subirlo a redes sociales.

El mensaje de Google Translate dejaron impactados a los miles de fanáticos del recordado cómico “Tin Tan”, y no dudaron en comentar, tanto en Facebook y Twitter, donde el hecho se volvió rápidamente viral.

A continuación, te dejamos el increíble resultado de Google Translate con respecto a su nueva víctima, el cómico Germán Valdés. Por tal motivo, solo debes deslizar hacia la izquierda en la parte superior.

