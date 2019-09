Coloca caja fuerte dentro de refrigeradora para que su novia no le quite sus dulces [FOTOS]

Para no creerlo. En Facebook se compartieron una serie de fotografías que hicieron reír a miles de usuarios, debido a que una mujer se molestó con su esposo por instalar una caja fuerte para evitar que agarre los chocolates.

Stacey Lowe y Dave Williams, son una pareja con una relación de 4 años que conviven en una localidad de Gales y tienen una pequeña hija de nombre, Daisy. Sin embargo, un hecho puso a prueba su amor y causaron furor en Facebook.

El hombre estaba cansando que su pareja se coma sin permiso sus paquetes de dulces y no tuvo mejor idea que adquirir un cofre transparente, que tiene como objetivo guardar y proteger los alimentos.

En un principio el producto fue creado para los estudiantes que viven en residencias universitarias, ya que les permite colocar frutas y más en el único refrigerador que tienen en sus dormitorios, asimismo, el producto se ofrece en la compañía de comercio electrónico, Amazon.

“Así que a esto es lo que has llegado. ¡Comprar una casa juntos, tener un hijo juntos, planear una boda y luego pasa esto! Dave va y compra una caja de seguridad para la heladera y no quiere compartir conmigo el chocolate nunca más”, escribió Stacey Lowe en su cuenta de Facebook, acompañado de unas imágenes.

Tal como se aprecia en las fotos de Facebook, el señor movió las cosas en la heladera para que alcance la caja fuerte y colocó dentro varias bolsas de chocolates, mientras su pareja aseguraba que este hecho podría significar una “ruptura de la relación”.

Por otro lado, la mujer aseguró que se mantuvo alejada de los dulces y que trató de hacerle caso a la acción de su esposo. “Por el momento no tuve que abrirlo porque no me quedé sin chocolate, así que él no tuvo la satisfacción de verme al intentar abrir el código del cofre. No lo voy a hacer”, manifestó.