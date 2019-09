Google Translate: escriben ‘El Bananero’ en el traductor y gracioso mensaje aparece [FOTOS]

Google Translate suele cometer constantes errores de traducción, el último de ellos provocó la risa de los fanáticos de ‘El Bananero’, el popular youtuber uruguayo que jamás imaginó ser ‘víctima’ del polémico traductor online. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo vamos a contar.

Desde hace varios años, Google Translate suele cometer errores de traducción cuando intentas traducir el nombre de algún personaje, como cantantes, deportistas, políticos, actores, incluso youtubers como ‘El Bananero’.

Adrián Nario, como se llama ‘El Bananero’, es un youtuber uruguayo que se volvió ‘famoso’ en la Internet, debido a que compartía videos de Clase B con humor irreverente y lenguaje obsceno. ¿Alguna vez viste uno de sus videos?

Para ver este nuevo error de Google Translate, basta con abrir el traductor, elegir dos idiomas en específico y escribir el nombre de ‘El Bananero’. Si lo hiciste correctamente podrás ver este polémico error del traductor.

Virales con Google Translate

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.