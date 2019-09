Instala cámara de vigilancia en su casa y se entera lo que su perro y gato hacen en su ausencia [VIDEO]

Una mujer decidió instalar una cámara de vigilancia en su casa, sin imaginar que terminaría descubriendo lo que su perro y gato hacen en su ausencia. El video de seguridad se viralizó en Facebook y miles de personas en las redes sociales, sobre todo de México, España y Estados Unidos, estallaron de risa al verlo.

No hay muchos detalles sobre este material audiovisual, publicado por la página de Facebook ‘Lomitos Unidos’; sin embargo, eso no impidió que las imágenes se viralizaran en las redes sociales, ya que miles de usuarios no dudaron en compartir el video.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 778 millones de reproducciones en Facebook, el perro y el gato se situaron en el sofá de su dueña, algo muy extraño, ya que no solían llevarse bien.

Si te fijas bien, el perro comenzó a acicalar al gato con su lengua, una acción que el felino disfrutaba; sin embargo, sucedió algo que dejó con la boca abierta a la dueña de estas tiernas mascotas.

Al final del video, que tiene miles de comentarios en Facebook, podemos apreciar que el perro abre su enorme hocico e intenta comerse al pequeño gato; sin embargo, solo estaba jugando, ya que después lo suelta.

“Parecen los mejores amigos, pero al final no”, “Qué tiernos animalitos, se les ve muy felices”, “Lo que tus mascotas hacen cuando no están en casa”, son algunos de los comentarios en el video viral de Facebook.

Te dejamos el video viral de Facebook que te muestra esta simpática escena protagonizada por un gato y un perro que le robaron el corazón a miles en las redes sociales. No puedes perdértelo.