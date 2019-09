Chica realiza escandalosa serenata para suplicar el perdón de su enamorado [VIDEO]

Una graciosa escena. Una chica se convirtió en la principal protagonista de un video viral que fue publicado en Facebook, luego que fue captada dando una serenata a su enamorado para suplicar su perdón y continuar con la relación.

La muchacha acudió a la vivienda de su pareja, ya que él no le contestaba los mensajes de texto ni las llamadas porque habían tenido una discusión y no quería arreglar la situación; sin embargo, ella no dudó en pasar la vergüenza de su vida.

Al principio, la protagonista del viral de Facebook tiró unas piedras a los vidrios de la casa de su novio, con la intención que se asome al balcón y pueda escuchar una canción que inventó unos minutos antes de llegar al lugar.

“Oye Ramón, estoy aquí para pedirte perdón”, expresó la joven con voz fuerte y sorprendió a su pareja, quien sacó su celular para grabar la divertida escena y aprovechó en pedirle una explicación por su serenata.

“Carla, pero ¿qué estás haciendo? Dios mío”, manifestó el chico, mientras su enamorada realizaba una coreografía en medio de la calle. Luego de unos segundos, ella quiso subir las rejas y él se alarmó ante la preocupación que pueda sufrir un terrible accidente.

Las imágenes fueron divulgadas por el usuario identificado como Keno Flores Gaete, quien lo subió en su cuenta de la red social de Facebook y logró más de un millón de reproducciones. Varios usuarios mostraron sus ánimos por querer imitar la escena protagonizada por la muchacha.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook: