Pescadores hallan misteriosa criatura flotando en el mar, se acercan y descubren lo trágico [VIDEO]

Video viral ha conmovido a usuarios de Facebook en todo el mundo. Un grupo de pescadores de México se topó durante su jornada laboral con una misteriosa criatura que flotaba en el mar. Sin saber de qué se trataba, se acercaron con su bote.

Cuando los trabajadores llegaron hasta el punto donde se ubicaba la especie, que en un momento creyeron que era marina, se dieron con una gran sorpresa. En realidad se trataba de un animal terrestre que nadaba desesperadamente por salvar su vida.

Las impactantes imágenes se registraron en una playa de la ciudad de Baja California Sur, estado soberano de México. El video fue subido a la red por uno de los pescadores, Abraham Lozano, quien también dio detalles del animal que felizmente salvaron. ¿De qué criatura se trata?

Tal como se aprecia en el material visual, los pescadores notan que la misteriosa criatura era nada menos que un perro adulto y se tomaron el trabajo de llamarlo de todas las formas posibles para poder sacarlo del agua con vida.

En el video viral se logra ver al canino exhausto por haber nadado por varios minutos lejos de la orilla. Uno de los trabajadores asegura que el animalito fue abandonado a su suerte en el mar sentenciándolo a morir.

Cerca de la zona donde hallaron al perro no se ubicó otro bote ni embarcación, por lo que no se logró encontrar al dueño de la mascota. El portal de Facebook que compartió el clip también colgó una foto, esta señala con una breve descripción que el can está sano y salvo.