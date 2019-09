Chica se aplica gran cantidad de maquillaje en el rostro y termina idéntica a Michael Jackson [VIDEO]

Quedarás impresionado. En YouTube se compartió un video que ha causado furor en los fanáticos del cantante de Estados Unidos Michael Jackson, más conocido como ‘El rey del pop’, debido a que una chica aplicó gran cantidad de maquillaje en su rostro hasta terminar idéntica al interprete de ‘Thriller’.

Miles de usuarios de países como México, Estados Unidos, España y otros más quedaron sorprendidos al ver el increíble make up que hizo la protagonista del video viral de YouTube, quien terminó idéntica a Michael Jackson.

Por medio del canal YUYA MIKA de YouTube, se viralizó el video que ha encantado a miles de fanáticos de ‘El rey del pop’. Actualmente, la publicación difundida el 13 de febrero de 2019, cuenta con 13 464 visualizaciones.

Tal como se logra observar en el video viral que tiene como fondo musical 'You Are Not Alone ', interpretado por el recordador Michael Jackson, la joven aplicó base en todo su rostro. Luego de ello, la chica, quien es famosa en YouTube usó un delineador para transformar su rostro.

En esta nota te compartimos algunas imágenes del radical cambio de look a base de maquillaje. Recuerda que para ver las capturas del video viral de YouTube tienes que deslizar cada imagen hacia la izquierda.

YUYA MIKA se ha convertido en una influencer de la belleza. A través de su canal en YouTube aprovecha en compartir el talento que tiene para imitar a grandes artistas como Michael Jackson, Taylor Swift, Marilyn Monroe, entre otros personajes más.