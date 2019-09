Papá le juega cruel broma a su hija para que no vuelva a hacer travesuras [VIDEO]

¿Se le pasó la mano? Un ocurrente padre de familia se hizo viral y generó polémica en Facebook, luego de que se difundiera un peculiar video en el que se le ve explicándole a su pequeña hija las consecuencias de haberse introducido una semilla de maíz en la nariz, a través de un perturbador discurso que acabó por atemorizar a la niña.

El singular momento quedó registrado en un video por el propio padre de familia, quien se encargó de difundir la peculiar conversación que tuvo con su primogénita y se ha hecho viral en las Facebook.

El curioso episodio ocurrió en el automóvil del protagonista del clip. Como se ve en las imágenes, que ya tienen más de tres millones de reproducciones en Facebook, el papá, quien va conduciendo el carro, le explica a su pequeña hija, de aproximadamente 4 años, lo que va a pasar cuando la lleve con el doctor para sacarle la semilla de maíz que se ha metido en la nariz, pero conforme va avanzando con su discurso, su explicación se hace cada vez más perturbadora, a tal punto de asustar a la pequeña.

“No te van a inyectar, pero te van a meter un tubo hasta adentro, hasta tu cerebro, para poder sacarte la semilla… Vas a tener mucha sangre, pero vas a estar bien”, le dice el papá a la niña, que va sentada en el asiento trasero del carro, y que empieza a llorar al escuchar la aterradora explicación de su papá.

De esta manera, el padre termina por aterrar a la pequeña diciéndole que le va a cortar la cara para poder sacarle la semilla, haciendo llorar a la menor, a la que, finalmente, termina diciéndole que lo que le ha dicho es una broma.

“No pasa nada. No te va a doler, pero te va a salir sangre… para que no te vuelvas a meter ninguna semilla a tu pinche nariz, para que se te quite la maña de meterte cosas donde no van”, le dice el papá a la niña, quien rompe en llanto tras escuchar las palabras de su progenitor.

Las imágenes no tardaron en hacerse viral en Facebook, donde los usuarios apoyaron al padre, señalando que es una buena idea para darle lección a su traviesa hija, sin embargo, señalaron que se le pasó la mano con la explicación y que, en vez de darle una lección, terminó traumando a la pequeña.