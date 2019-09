Perro ‘dramático’ no quiere que se dueño lo bañe y hace de todo para evitarlo [VIDEO]

Miles de usuarios de YouTube no han podido dejar de reír al ver un video que nos reveló el peculiar comportamiento que tuvo un perro, para que su dueño no pueda bañarlo. El can hizo de todo pare vitar que este lo de un buen baño y la curiosa escena se hizo viral en países como México, España y Estados Unidos.

El curioso can escuchó que su dueño lo iba a bañar y no tuvo mejor idea que hacer su cuerpo pesado para que este no pueda llevarlo a la ducha. Las imágenes de este insólito hecho fueron compartidas en YouTube y el animal se ha vuelto ‘famoso’ en dicha red social. ¿Qué pasó al final? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

Nam-Choke es un perro que vive junto a su dueño en Bangkok, Tailandia, y suele jugar todos los días en su barrio, por lo que suele ensuciarse a menudo y es en ese momento que este debe bañarlo para dejarlo impecable. A través de YouTube se nos compartió el momento exacto en que el hombre lo lleva a la ducha y este animal tiene un inesperado y ‘dramático’ reflejo.

En el video de YouTube podemos ver el momento exacto en que este perro escucha que su dueño lo quiere bañar y decide hacer hasta lo imposible para que no pueda conseguirlo. Como podrás ver en el cortometraje, el animal se resiste a ser llevado e inclina su cuerpo para hacerse más pesado y así no puedan llevarlo a la ducha.

El dueño del animal reveló en YouTube que su mascota suele tener este comportamiento a menudo y es por ello que debe ‘arrastrarlo’ para poder bañarlo.

“Comenzó a asustarse cuando me vio arreglando las cosas para bañarlo. Siempre se tira al suelo y se resiste para llevarlo a la ducha”, sostuvo Phatthapakorn Prasitrungruang, el dueño del curioso can que es toda una sensación en YouTube, red social en la que dicho video cuenta con miles de reproducciones.

Aquí el video viral de YouTube que causa sensación en redes sociales