Google Translate: escriben Hans Christian Gram en el traductor y polémico mensaje aparece [FOTOS

Increíble mensaje. A través de Google Translate, un usuarios realizó su consulta con el nombre del bacteriólogo danés​ Hans Christian Gram, quien desarrolló la ‘tinción de Gram’, un método de amplio uso en microbiología. Este inesperado resultado en el traductor de Google ha generado gran polémica en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que los usuarios usan Google Translate para burlarse de diversos personajes. En las redes sociales se han difundido las traducciones de políticos, personajes del espectáculo, investigadores, etcétera.

Tal como se logra apreciar en las imágenes que fueron compartidas en Facebook, al colocar el nombre del famoso bacteriólogo Hans Christian Gram, quien ha sido conmemorado por Google con un doodle, en Google Translate aparece un inesperado resultado que causó gran polémica.

¿Qué aparece en la traducción? Para que aparezca el extraño resultado, el autor de la traducción en Google Translate usó el idioma islandés al español, lo que generó que la insólita frase “su gramo cristiano”.

Este divertido resultado con el nombre del bacteriólogo Hans Christian Gram, que se ha vuelto viral en las redes sociales, tiene más de 32 000 reacciones de los internautas de países como México, Estados Unidos y otros países más.

Recuerda que para ver nuestra galería de fotos de la polémica traducción en Google Translate, lo único que debes hacer es deslizar cada una de las imágenes hacia la izquierda.

Virales de Google Translate

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.

Así suena ‘Clint Eastwood’ de Gorillaz cantado por Google Translate

Un curioso video de YouTube nos muestra cómo Google Traductor interpreta “Clint Eastwood” de Gorillaz; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Google Translate no “destruyó” la canción, sino que hizo un buen cover que está siendo bien aceptado por los miles de fanáticos de esta banda virtual de rock alternativo.

Aunque ya no gozan de la misma popularidad que tuvieron hace algunos años, este “cover” hecho por Google Translate ha vuelto a poner a Gorillaz en boca de todo el mundo, incluso de los fans peruanos que esperan uno de sus shows en nuestro país.

Google Translate interpreta tema de Titanic y resultado es viral

Google Translate ha vuelto a “destrozar” una canción popular, en esta ocasión la “víctima” del traductor de Google ha sido “My Heart Will Go On”, nombre original de la canción de Titanic que hizo popular a Celine Dion hace algunos años. ¿La recuerdas?

A diferencia de otros videos similares, en esta ocasión Google Translate no “cantó” el tema de Titanic, sino que tradujo la letra de “My Heart Will Go On” a varios idiomas, dando como resultado una canción sin sentido.

Google Translate canta opening de Digimon

Google Translate vuelve a sorprender a sus usuarios con una insólita versión de un conocido tema de anime, nos referimos a ‘Digimon’. Se trata de “Si tú lo deseas”, opening del popular programa que ha traído recuerdos de infancia a muchos.

“Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal”, dice la letra de la canción de ‘Digimon’, cantada por la voz robótica del Google Translate.