Modelo pierde brasier en pasarela y hace lo inesperado para salvar el show [VIDEO]

Nadie se lo imaginó. En Facebook se volvió viral un video del preciso momento en el que una joven modelo pierde el brasier que lucía, mientras desfilaba en una pasarela. Pese a ello, la chica tuvo una inesperada reacción que fue aplaudida por miles de usuarios de los países de México, Estados Unidos, España, entre muchos otros.

Los errores pueden ocurrir cuando menos lo esperas, incluso durante una pasarela, donde las modelos, a veces pueden usar diminutas ropas para lucir los productos de las empresas dedicadas a la moda.

Como muestra un video de Facebook, esto fue justamente lo que ocurrió con la modelo Lina Daniela Daza, mientras modelaba un sexy atuendo color blanco, en el desfile de ropa organizado por la marca ‘Lovely Secret’.

El evento realizado en Colombia, iba realizándose con normalidad, hasta que Lina, le tocó salir a lucir sus prendas. Mientras caminaba, repentinamente el brasier se le soltó dejando expuestos sus atributos.

En el video viral compartido en Facebook se observa a la modelo reaccionando rápidamente y colocando sus manos en ambos pechos para tapárselos, sin detenerse.

“Hoy ocurrió algo que jamás me había sucedido; una experiencia nueva. Ocurrió justo en el momento de mi presentación. Se me soltó el bra en medio de la pasarela, mi reacción fue instantánea, no dejando atrás la buena actitud que me caracteriza”, comentó la chica.

Miles de usuarios en Facebook, felicitaron a la joven modelo por su profesionalismo, ya que no se detuvo, ni se retiró de la pasarela, por continuar mostrar su atuendo.

