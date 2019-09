Joven va a karaoke y encuentra a ‘Pennywise’, el payaso de ‘It’, cantando una triste canción [VIDEO]

Un joven fue al karaoke con sus amigos, sin imaginar que encontraría a ‘Pennywise’, el malvado payaso de ‘It’, cantando una triste canción que le llegó al corazón. Las imágenes fueron compartidas en Facebook e hicieron reír a miles de personas en las redes sociales, sobre todo en México, España y Estados Unidos.

El material audiovisual, publicado en Facebook por Jusn Jose Constantine, fue grabado en un karaoke ubicado en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, donde llamó la atención la presencia de un sujeto vestido como el payaso ‘Pennywise’.

Si no conoces ‘Pennywise’, entonces debes saber que es un personaje ficticio que apareció en la novela ‘It’, escrita por Stephen King, un escritor estadounidense famoso por sus novelas de terror.

El malvado ‘Pennywise’ es una especie de demonio que tiene la costumbre de asustar a las personas que viven en el pueblo ficticio de Derry, en Estados Unidos, para luego comérselas.

Actualmente, se encuentra en cartelera ‘It 2’, una película que es una adaptación de la obra de Stephen King y que es protagonizada por el actor sueco Bill Skarsgård.

Como podrás apreciar en las imágenes, que han sido publicadas por varias páginas de Facebook, el hombre vestido como ‘Pennywise’ comienza a cantar ‘Ya te olvidé’ de Yuridia.

“Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé", es la frase que se puede escuchar decir a Pennywise en este video viral de Facebook.