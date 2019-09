Google Translate ‘trolea’ a Mayrín Villanueva con polémico resultado y enfurece a fans de telenovelas [FOTOS]

Insólito. Google Translate volvió a estar en el ojo de la tormenta con el extraño mensaje que arrojó el traductor; pero esta vez, la víctima fue la recordada actriz Mayrín Villanueva, cuando un fanático intentó traducir su nombre. El ‘fail’ dejó impactados a miles de fanáticos de la protagonista de “Mentir para vivir”, telenovela que se transmitió en 2013.

En los últimos días, el nombre de Mayrín Villanueva causó revuelo debido a la filtración de unas supuestas fotografías íntimas que circularon en las redes sociales. ¿Qué pasó? en las imágenes se apreció a la actriz recostada en una cama, cubierta por una sábana, mientras un hombre besaba su espalda, pero la verdad salió a la luz.

Por tal motivo, miles de fanáticos empezaron a realizar una búsqueda exhaustiva en YouTube y pudieron comprobar que las supuestas fotografías íntimas de la actriz, en realidad pertenecen a las escenas de la telenovela “Mentir para vivir”, el cual protagonizó con el actor David Zepeda.

En su momento, Mayrín y Zepeda reconocieron que la escena tuvo una gran carga de erotismo, pero que el trabajo se hizo con mucho cuidado para no inducir al morbo exagerado. “Son escenas diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver... Las secuencias están fuertes, pero quedaron de un gusto finísimo, eso me encantó”, explicó en su momento Mayrín a los medios.

Este incidente enloqueció a sus admiradores, quienes buscaron información y no esperaban encontrar el error de Google Translate. Un fanático escribió Mayrín Villanueva en el traductor y arrojó como resultado “Myron Villanoia” en el idioma Urdu al español. El responsable del hallazgo no dudo en compartirlo en las redes sociales.

Las imágenes de Google Traslate dejó sin palabras a los fanáticos de la actriz mexicana Mayrín Villanueva y desataron su furia con traductor, tanto en Facebook y Twitter, donde dejaron sus comentarios y se volvió viral rápidamente.

A continuación, te dejamos las imágenes de la controvertida frase que arrojó Google Translate con su nueva víctima, la actriz de 48 años, Mayrín Villanueva. Por tal motivo, solo debes deslizar la imagen principal hacia la izquierda.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.