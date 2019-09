Loro canta ‘Ya te olvidé’ de Rocío Dúrcal y causa furor en redes por su talento [VIDEO]

Inesperado hecho. En Facebook se comparten videos virales que tienen como protagonistas a los animales por sus divertidas acciones que desatan carcajadas en los usuarios. Tal como sucedió con un pequeño loro que sorprendió a su dueña al interpretar una conocida canción de Rocía Dúrcal.

El ave de nombre ‘Nicolás’ suele imitar a su cuidadora, quien es fanática de la cantante española y diariamente se pone a escuchar su música, lo cual motivó a su mascota a que aprenda todas las letras a la perfección.

PUEDES VER Cachorro es víctima de pesada broma de su dueño y su madre llega para defenderlo [VIDEO]

Un día cualquiera, la mujer estaba limpiando su casa y se le ocurrió tararear la canción ‘Ya te olvidé’. De inmediato, su loro comenzó a imitarla y ella sacó su celular para grabar el momento que causó sensación en las redes sociales.

“Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí”, interpretó primero la señora, con la finalidad que su mascota pueda continuar la letra de la canción. Por momentos, el loro mencionaba algunas frases porque estaba tímido frente a las cámaras.

Sin embargo, el animal que se encontraba en su jaula soltó su timidez y decidió cantar más de la mitad de la música junto a su dueña. Ella quedó impresionada con el talento de su mascota y subió la escena a Facebook.

“Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame”, expresó el protagonista del viral de Facebook al ritmo de la canción ‘Ya te olvidé’.

Las imágenes fueron publicadas por una página llamada Internota Noticias y se convirtió en tendencia rápidamente en Facebook, donde lograron miles de reproducciones. Los usuarios quedaron encantados con la interpretación de la curiosa ave.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook: