Google Translate rinde homenaje a Luis Miguel y canta ‘Ahora te puedes marchar’ con su robótica voz [VIDEO]

Google Translate vuelve a generar noticia; sin embargo, en esta ocasión no fue por un grosero error de traducción, sino porque el traductor le rindió un ‘homenaje’ al cantante Luis Miguel y realizó un cover de ‘Ahora te puedes marchar’ con su robótica voz que se ha vuelto viral en YouTube y otras redes sociales, sobre todo en México.

La mayoría no lo sabe, pero Google Translate posee una opción llamada ‘Escuchar’ que te permite conocer la correcta pronunciación de una palabra o frase en un idioma extranjero. Esta característica fue usada por un usuario de YouTube para crear este sensacional cover de Luis Miguel.

Como podrás apreciar en el video, publicado en YouTube por el canal ‘juachixd’, eliminaron la voz de Luis Miguel de la canción y en su lugar colocaron la robótica voz de Google Translate, el polémico traductor online que se ha vuelto ‘famoso’ por sus constantes errores de traducción.

El material audiovisual publicado en YouTube provocó todo tipo de comentarios, la mayoría de ellos felicitó al autor del video por este sensacional cover de Luis Miguel cantado por el traductor Google Translate.

“Like si crees que Google Translate es el mejor cantante”, “Cuando el traductor canta mejor que tú”, “Apuesto que si hace una canción de Maluma lo hace mejor”, son algunos de los comentarios de los usuarios de YouTube.

Otros covers de Google Translate subidos a YouTube

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.