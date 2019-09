Perro ayuda a su dueño a preparar un sánguche y causa furor en las redes [VIDEO]

Un astuto perro se ha ganado los aplausos de cientos de usuarios en Facebook, luego de que se hiciera viral un peculiar video que muestra la singular forma en la que ayuda a preparar un sánguche a su dueño.

El gracioso momento fue registrado por su dueño en una curiosa grabación que se ha hecho viral en Facebook y YouTube durante las últimas horas.

En las imágenes, que ya tienen más de dos millones de reproducciones en Facebook, se observa al can obedeciendo cada una de las órdenes de su dueño, quien le pide que le alcance uno a uno los ingredientes que necesita para preparar el sánguche.

Como se ve en el clip viral de Facebook, el can corre hacia a la refrigeradora y, con ayuda de su troma, abre la puerta de esta para sacar y llevar el ingrediente que su dueño le pide. “Ok, Bentley, ayúdame a hacer un sandwich. Tráeme el jamón…”, se le escucha decir al propietario del perro en el video.

La difusión de la graciosa grabación no tardó en hacerse viral en Facebook, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes no dudaron en compartir las imágenes, destacando la obediencia del can, que, al parecer, ya conoce cada uno de los ingredientes necesarios para preparar el sánguche.

“Me encanta esto. Es el mejor chico bueno”. Desearía que mi perro me ayudara a hacer un sándwich. Todo lo que está dispuesta a hacer es ayudarme a comerlo. “¿Cómo no está pasando esto en mi casa? ¡Qué chico tan listo!”, escribieron algunos usuarios de Facebook luego de ver el video.

Mira el video viral de Facebook: