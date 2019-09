WhatsApp: ¿en qué consiste el nuevo retor viral 'vecino de número y por qué no debes sumarte? [FOTOS]

En las redes sociales, especialmente en Facebook y Twitter, se acaba de poner de moda un nuevo reto viral que consiste en comunicarte, a través de WhatsApp, con tu vecino de número y compartir la conversación que tuviste con él.

No se sabe quién inició esta nueva moda viral; sin embargo, miles de cibernautas ya se sumaron y han compartido las capturas de sus conversaciones de WhatsApp en las redes sociales, algunas son sumamente hilarantes.

Según detalla Upsocl, el nuevo retor viral consiste en comunicarte con la persona que tiene un dígito más o menos que tu número telefónico, es decir, si tu número es 999-999-998, entonces debes enviarle un mensaje de WhatsApp al 999-999-997 o 999-999-999.

La mayoría de personas que se contactó con su ‘vecino de número’ ha tenido experiencias bastante divertidas, ya que la otra persona tomó con humor el mensaje; sin embargo, vale recomendar que esta práctica no es recomendable.

Esto debido a que no conoces la identidad de tu ‘vecino de número’ y no puedes saber cómo reaccionará ante tu mensaje, así que lo recomendable es no sumarse a este reto.

Lo que si puedes hacer es revisar las graciosas conversaciones de WhatsApp que tuvieron algunas personas con su ‘vecino de número’, las cuáles podrás encontrar en nuestra galería.

Si quieres ver nuestra galería que te mostrará las ocurrentes conversaciones de WhatsApp entre ‘vecinos de número’, tan solo debes deslizar la imagen principal hacia la izquierda.

¿Cómo ocultar el ‘en línea’?

Aunque no lo creas, existe un truco secreto de WhatsApp, que pocos usuarios conocen, que te permite ocultar el ‘en línea’ y el ‘escribiendo’ a tus amigos que te tengan como contacto en la aplicación de mensajería instantánea.

Si quieres conoce este fantástico truco secreto de WhatsApp, que te permitirá ser ‘invisible’, entonces no dudes en revisar el siguiente video, el cual no tardó en hacerse tendencia en las redes sociales, especialmente en YouTube.