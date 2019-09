Hombre decidió dejar de bañarse hace más de 60 años y ahora luce así [FOTOS]

Miles de personas en Facebook han quedado con la boca abierta, luego de leer la historia de un hombre que ha sido bautizado como el ‘más sucio del mundo’, debido a que hace más de 60 años decidió volverse un ermitaño y desde entonces no se ha bañado. Gracias a las redes sociales, la vida de este sujeto se ha hecho conocida en varios países, como México, España, Estados Unidos, entre otros.

Amou Haji, como se llama el protagonista de esta historia que se viralizó en Facebook, fue entrevistado por Tehran Times, medio iraní que pudo conocer al hombre que decidió alejarse del mundo, debido a varias decepciones y problemas de su juventud.

“En lugar de tener un patio en su casa, tiene todo el horizonte ante él. No tiene miedo de que le roben por la noche, pues no tiene ninguna posesión. Se siente muy feliz a pesar de no tener posesiones y tal vez eso sea el motivo de su alegría”, señala Tehran Times.

Aunque su peculiar historia se dio a conocer hace algunos años, volvió nuevamente a viralizarse.

De acuerdo a la publicación, que fue recogida por Daily Mail, Amou Haji vive en villa Deigah, en Irán, y su principal alimento es la carne de los puerco espines y armadillos que habitan por la zona.

Como podrás apreciar en las imágenes, tiene un aspecto muy deplorable, debido a las condiciones en las que vive desde hace más de seis décadas.

