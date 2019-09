Google Translate ‘trolea’ a Charlie Sheen con insólita referencia a su salida de ‘Two and a half men’ [FOTOS]

Google Translate ha vuelto a generar polémica en Facebook, puesto que un joven fanático de la recordada serie de televisión ‘Two and a half men’ descubrió que uno de los protagonistas de esta aclamada producción fue troleado de la peor forma posible. Nos referimos al polémico Charlie Sheen, actor estadounidense que dio vida a Charlie Harper en dicho programa de televisión.

Un joven fanático reveló en Facebook que al intentar traducir el nombre de Charlie Sheen en Google Translate, la aplicación arrojará un resultado bastante ‘peculiar’. Tal como podrás apreciar en las imágenes compartidas en la parte superior, el Traductor de Google cambiará el apellido del actor por ‘Sheena’, nombre que muchos fanáticos asociaron rápidamente a una de las novias que tuvo en ‘Two and a half men’.

El insólito ‘troleo’ de Google Translate no pasó desapercibido y generó la furia de los fanáticos del mediático Charlie Sheen, quien hace solo algunos meses reveló que tiene VIH y que viene luchando para sobrellevar esta terrible enfermedad. En la parte superior podrás revisar este insólito hallazgo realizado por un fanático de la aclamada serie de televisión.

