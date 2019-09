Google Translate confunde nombre de Nicki Minaj y enfurece a fans con insólito resultado [FOTOS]

Google Translate ha vuelto a generar polémica en redes sociales, ya que todo indica que acaba de ‘trolear’ de la peor forma posible a la famosa cantante estadounidense Nicki Minaj. Un fanático de la intérprete de ‘Starships’ descubrió que al colocar el nombre de la artista en el traductor de Google se podrá obtener un peculiar resultado.

El autor de la traducción en Google Translate, aprovechó la coyuntura para usar el nombre de la famosa cantante Nicki Minaj, quien a través de su cuenta en Twitter comunicó a sus fanáticos que se retira de la música. ¿Qué fue lo que apareció en el portal de traducción? Aquí te compartimos todos los detalles.

Tal como se logra apreciar en las imágenes que fueron compartidas en Facebook e Instagram, un joven escribió Nicki Minaj en Google Translate, del idioma urdu al español, sin imaginar que se convertiría en el autor de un polémico resultado.

Los seguidores de Nicki Minaj terminaron enfurecidos al leer el insólito resultado del traductor de Google que cambió radicalmente el nombre de la intérprete de ‘Starships’.

¿Qué apareció? El controversial resultado es “Congestión nasal”. Miles de los fanáticos, quienes entristecieron con el mensaje de la artista, calificaron a Google Translate como un aplicativo de burlas.

Te compartimos algunos de los videos que compartió Nicki Minaj en sus redes sociales. Asimismo, la exitosa canción ‘Starships’, que cuenta en YouTube con más de 300 millones de visualizaciones.

Google Translate canta tema de Bob Esponja

Google Translate lo ha vuelto a hacer. Esta vez la robótica vozde la herramienta de Google ha emocionado a miles de cibernautas cantando el tema del recordado dibujo animado Bob Esponja.

Todos alguna vez en su vida han cantado el popular “¿están listos chicos?”, parte de la canción que se convirtió en un coro en cada escuela de Latinoamérica. Google Translate, con su función llamada “Escuchar”, logró revivir las melodías del “fondo de bikini”.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.

Así suena ‘Clint Eastwood’ de Gorillaz cantado por Google Translate

Un curioso video de YouTube nos muestra cómo Google Traductor interpreta “Clint Eastwood” de Gorillaz; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Google Translate no “destruyó” la canción, sino que hizo un buen cover que está siendo bien aceptado por los miles de fanáticos de esta banda virtual de rock alternativo.

Aunque ya no gozan de la misma popularidad que tuvieron hace algunos años, este “cover” hecho por Google Translate ha vuelto a poner a Gorillaz en boca de todo el mundo, incluso de los fans peruanos que esperan uno de sus shows en nuestro país.