Carga por primera vez a sus gemelos recién nacidos y ellos la sorprenden con tierno acto [VIDEO]

"Esto fue lo primero que hicieron mis gemelos después de que nacieron”, escribió la mamá de los gemelos protagonistas de este video que ha causado furor en Facebook, al mostrar la tierna escena que protagonizaron dos bebés recién nacidos luego de llegar al mundo y ser colocados, por primera vez, en el pecho de su madre. El tierno momento quedó registrado en una impactante grabación que ha dado la vuelta al mundo.

Las imágenes, que ya tienen más de un millón de reproducciones en Facebook, muestran el preciso momento en que la flamante mamá recibe a sus gemelos recién nacidos en su pecho para el primer contacto y una de las enfermeras se percata de un insólito acto que dejó a todos maravillados.

Y es que, como se observa en el clip viral de Facebook, una vez que son colocados en el pecho de su madre, uno de los recién nacidos estira su brazo hasta alcanzar la mano del otro, quien le responde inmediatamente entrelazando su mano con la de su hermanito.

La tierna escena conmovió al personal médico que había asistido a la mamá en el parto y no dudó en expresar su asombro por el tierno gesto de los recién nacidos. “¡Mira cómo sostiene su mano!... Oh, por Dios, es tan precioso, tus hijos me van a hacer llorar”, expresa una de las enfermeras que acompaña a la emocionada mamá en el primer contacto con sus bebés.

El conmovedor episodio no tardó en hacerse viral en Facebook y otras redes, donde los internautas expresaron su emoción destacando el vínculo especial e inquebrantable que tienen los hermanos gemelos.

“Es tan especial ver que el vínculo es inquebrantable. Esto derritió mi corazón”. “¡Guau! Casi estalló en lágrimas ante esto. Qué hermoso”. “Recuerdo que mis gemelos (niño y niña) hicieron esto, ¡fue tan dulce! ¡No puedo creer que tengan 40 ahora!”. Estos son algunos comentarios que dejaron los usuarios de Facebook luego de ver el video.

Mira el video original de esta conmovedora escena

