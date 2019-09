Tierna pug juega ‘piedra, papel o tijera’ con su amo para 'recuperar’ a sus crías [VIDEO]

Una inteligente perrita de raza pug ha dejado cautivados a miles de usuarios de YouTube, luego que un video viral fuera compartido en la que se la ve jugando con su dueño ‘piedra, papel o tijera’, y así poder ‘recuperar’ a sus cachorros. La graciosa escena fue compartida por varios cibernautras y ha dado la vuelta al mundo.

El dueño de la perrita no tuvo mejor idea que compartir en YouTube aquel juego que protagonizó con esta 'cachorrita’ y el resultado ha generado ternura en miles de usuarios de México, España y Estados Unidos. ¿Qué pasó exactamente? Sigue leyendo para conocer todo al respecto.

En las imágenes, que ya tienen más de dos millones de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa a la perra pug sentada frente a su amo, y al costado de cada uno, dos tinas rosadas. La del joven llena de cachorros que va trasladando al recipiente de la pug cada vez que esta le gana una partida del clásico “piedra, papel o tijera”. Pero, ¿cómo es que el hábil animal logra hacer las señas de los objetos?

Como se ve en el clip viral de YouTube, el joven, al parecer, tenía todo previsto y coloca una tijera y un martillo (para reemplazar la piedra) en el centro del tapete para que la mamá pug señale algunos de los dos objetos con su pata en respuesta a lo que él sacara.

Así lo hizo la astuta can, que, como se ve en la grabación viral de YouTube, le gana todas las partidas a su dueño y logra recuperar a todos sus cachorros. No obstante, lo que hizo reír a los internautas fue el gracioso momento en el que, tras devolverle todos sus cachorros, el dueño del can intenta arrebatarle uno nuevamente, pero esta se lo impide quitándole el brazo con ayuda de su pata.

en la parte baja podrás revisar el video original que fue compartido en YouTube. Las imágenes generaron ternura en miles de usuarios, quienes no dudaron en felicitar a la madre por ‘luchar’ por sus cachorros.

Mira el video viral de YouTube:

