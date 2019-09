Perra pug juega “piedra, papel o tijera” para recuperar a sus cachorros [VIDEO]

Una astuta perra de raza pug ha causado furor en las redes durante las últimas horas, luego de que se hiciera viral un gracioso video de YouTube que muestra la gran hazaña del can tras enfrentarse a su dueño en el popular juego de “piedra, papel o tijera”. La hilarante escena fue compartida por varios internautas y ha dado la vuelta al mundo.

En las imágenes, que ya tienen más de dos millones de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa a la perra pug sentada frente a su amo, y al costado de cada uno, dos tinas rosadas. La del joven llena de cachorros que va trasladando al recipiente de la pug cada vez que esta le gana una partida del clásico “piedra, papel o tijera”. Pero, ¿cómo es que el hábil animal logra hacer las señas de los objetos?

Como se ve en el clip viral de YouTube, el joven, al parecer, tenía todo previsto y coloca una tijera y un martillo (para reemplazar la piedra) en el centro del tapete para que la mamá pug señale algunos de los dos objetos con su pata en respuesta a lo que él sacara.

Así lo hizo la astuta can, que, como se ve en la grabación viral de YouTube, le gana todas las partidas a su dueño y logra recuperar a todos sus cachorros. No obstante, lo que hizo reír a los internautas fue el gracioso momento en el que, tras devolverle todos sus cachorros, el dueño del can intenta arrebatarle uno nuevamente, pero esta se lo impide quitándole el brazo con ayuda de su pata.

Mira el video viral de YouTube: