Hombres arriesgan su vida para salvar a un indefenso gato en medio de carretera [VIDEO]

Los conductores de una moto y un carro se ganaron los aplausos de cientos de usuarios en YouTube, luego de que se difundiera un video que muestra el emotivo suceso que protagonizar al salvar a un gato de ser atropellado en una extensa carretera. El conmovedor suceso quedó registrado en una grabación que se ha hecho viral en las redes.

Las imágenes, que ya tienen más de 27 000 reproducciones en YouTube, revelan el preciso momento en que los conductores salen al rescate del indefenso gato que se encontraba solo sentado en medio de una enorme vía, en Bélgica.

PUEDES VER Corta misterioso hongo por la mitad y ocurre insólito suceso [VIDEO]

Fue el conductor de la motocicleta quien se percató del felino cuando transitaba por la enorme carretera, y no dudó en ir a su rescate pese al peligro que representaba estacionarse en plena vía para sacar al animal de ahí. No obstante, el motociclista no fue el único héroe de este curioso suceso, ya que el conductor de un carro también se unió a él para rescatar al gato.

“¡No! ¡Un gatito en la carretera! ¡Es una broma!”, se le escucha decir al motociclista en la grabación luego de ver al felino solo en medio de la pista, mientras otros vehículos pasaban por su costado sin notar su presencia.

Como se observa en las imágenes virales de YouTube, los hombres estacionan sus vehículos a un costado de la carretera y corren hacia el pequeño gato haciendo una seña con las manos para que los vehículos se detengan y puedan sacar al felino.

En las imágenes, se observa el momento en el que el motociclista carga al animal y lo saca de la pista, para luego decidir sobre su destino con el otro conductor, pues ambos supusieron que alguien lo había dejado allí o que estaba perdido.

Al final de la grabación viral de YouTube, se observa que ambos conductores se ponen de acuerdo en el futuro del gato, y es el propietario del auto el que se lo lleva consigo.

Mira el video original del viral