Halla extraña criatura mientras pescaba y graba su espeluznante apariencia [VIDEO]

A través de un impactante video de YouTube, un joven pescador compartió el insólito hallazgo que realizó en el golfo de Tailandia, luego de toparse con una extraña criatura marina de aspecto perturbador mientras extendía su red por la costa de la provincia de Songkhla. El osado hombre no dudó en grabar el impactante acontecimiento y lo compartió en un video que se ha hecho viral en YouTube durante las últimas horas.

El joven grabó la espeluznante apariencia de la extraña criatura que había encontrado en el mar y no dudó en compartirla en YouTube y otras redes, desatando diversos comentarios de los usuarios sobre el verdadero origen del misterioso organismo.

Según contó el autor del video, Satid Wangnurak, de 24 años, el curioso episodio ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando notó una extraña mancha gris mientras realizaba sus habituales actividades de pesca como cualquier día.

Tras percatarse del extraño cuerpo en el mar, el intrigado pescador decidió atraparlo con su red, lo colocó en un banco de madera para poder examinarlo y observó cómo la extraña criatura de aspecto gelatinoso se arrastraba lentamente por la superficie. Así se ve en las imágenes virales de YouTube, que han sorprendido a cientos de internautas.

¿De qué se trata?

Como se observa en el clip viral de YouTube, el extraño animal tiene un perturbador aspecto gelatinoso con varios puntos negros dentro de cada célula, similar a una larva. Además, no tiene forma y se arrastraba lentamente, por los que varios usuarios de YouTube señalaron que podría tratarse de una babosa de mar. No obstante, el verdadero origen de esta espeluznante criatura marina aún no ha sido identificado.

Mira el video viral de YouTube:

